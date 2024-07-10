У Бучі відкрили водопровідну споруду, відновлену за підтримки ЄІБ

У місті Буча Київської області завершено проєкт з відновлення та модернізації системи водопостачання. Близько 9000 жителів міста тепер мають доступ до якісної питної води завдяки оновленому майданчику водопровідних споруд.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, цей проєкт є частиною більшої Програми відновлення України, в рамках якої ЄІБ надав позику в розмірі 340 мільйонів євро. Наразі в процесі реалізації знаходяться ще 157 підпроєктів у різних регіонах країни, спрямованих на відновлення та модернізацію соціальної інфраструктури.

Вартість проєкту склала близько 100 000 євро, і він є одним із 15 проєктів соціальної інфраструктури, що фінансуються ЄІБ у Бучі.

В.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков зазначив, що цей проєкт є важливим кроком у відбудові та зміцненні комунальної інфраструктури України. Він підкреслив значимість співпраці з партнерами з ЄС для забезпечення громадам по всій Україні доступу до базових послуг і кращої якості життя.

Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, підкреслила непохитність підтримки України з боку ЄС та важливість підвищення якості життя через відбудову критичної інфраструктури.

На об'єкті встановлено нову станцію знезалізнення, що забезпечує чисту та безпечну питну воду для мешканців.

Додамо, найближчим часом Україна зможе залучити 100 млн євро для підтримки громад, що постраждали внаслідок військової агресії Росії. Відповідна фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) була підписана під час Міжнародної конференції з відновлення України та знаходиться в процесі ратифікації.

Також Україна підписала з ЄІБ меморандум, згідно з яким країна отримає фінансування у розмірі 560 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію ключових проєктів у секторах енергетики, транспортної інфраструктури, відновлення житла, а також на ініціативи, що сприятимуть економічному відновленню та підтримці українського бізнесу.