В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион: детали дела

В Днепре задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион. В настоящее время он находится под стражей, а расследование продолжается. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языкознание. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины”, – отметил Клименко.

Также был проверен каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскано около 100 га леса. В конце концов подозреваемого выследили и установили его личность. Смарт-камеры видеонаблюдения помогли в его идентификации, зафиксировав его передвижение.

Отмечается, что задержанному 18 лет он житель Днепра. Во время подготовки к преступлению арендовал не менее трех квартир во Львове. Сейчас он находится под стражей полиции. В то же время, следствие рассматривает версию, что стрелок был лишь исполнителем.

Напомним, 19 июля неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летнего общественного деятеля Ирины Фарион. С огнестрельным ранением головы ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

В этот же день Игорь Клименко отметил, что полиция и другие службы активно работают на месте происшествия. Они имеют показания очевидцев и обрабатывают данные камер видеонаблюдения.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. После известия о смерти Фарион квалификацию сменили на умышленное убийство. Теперь стрелке грозит до 15 лет заключения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение, отметив, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего. Зеленский подчеркнул, что все необходимые силы Национальной полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств преступления, и подчеркнул, что виновные должны понести полную ответственность.