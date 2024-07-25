У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон: деталі справи

У Дніпрі затримано 18-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Наразі він перебуває під вартою, а розслідування триває. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України”, - зазначив Клименко.

Також було перевірено кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукано близько 100 га лісу. Зрештою, підозрюваного вистежили та встановили його особу. Смарт-камери відеоспостереження допомогли в його ідентифікації, зафіксувавши його пересування.

Зазначається, що затриманому 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз він знаходиться під вартою поліції. Водночас слідство розглядає версію, що стрілець був лише виконавцем.

Нагадаємо, 19 липня невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної громадської діячки Ірини Фаріон. З вогнепальним пораненням голови її доставили до лікарні, де вона згодом померла.

У цей же день Ігор Клименко зазначив, що поліція та інші служби активно працюють на місці події. Вони мають свідчення очевидців і опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

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Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Після звістки про смерть Фаріон кваліфікацію змінили на умисне вбивство. Тепер стрілку загрожує до 15 років ув'язнення.

Кірм того, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад, зазначивши, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають про розшук нападника. Зеленський підкреслив, що всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для встановлення обставин злочину, і наголосив, що винні повинні понести повну відповідальність.