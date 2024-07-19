У Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон: вона у тяжкому стані

Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної громадської діячки Ірини Фаріон. Із вогнепальним пораненням голови її госпіталізували у лікарню.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова.

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, поліція та інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі.

"Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", - зазначив він.

Очільник МВС закликав всіх, у кого є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляти поліції.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Стрілку загрожує до 15-ти років увʼязнення.

На напад на Фаріон відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон", - йдеться в його повідомленні.

Зеленський зауважив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - заявив президент.

Скандали за участю Ірини Фаріон

Нагадаємо, у 2023 році мовознавиця Ірина Фаріон потрапила в скандал через те, що в інтервʼю розкритикувала російськомовних українських військових. Вона сказала, що не може називати їх українцями, оскільки вони розмовляють мовою агресора.

Це вже не перша подібна заява філологині, яка на посаді депутатки Верховної Ради говорила тодішньому премʼєр-міністру Миколі Азарову, що "мову не знають або політично упереджені, або розумово відсталі".

Зокрема, в листопаді 2019 року Фаріон сказала, що може запросто назвати москалями українських військових, які спілкуються російською.

А в грудні 2022-го вона закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова стала "основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною".

"Щодо російськомовних воїнів – а вони за що воюють? За російську Україну? У мене публічне запитання до них усіх – за що ви воюєте?" – говорила тоді філологиня.

На тлі скандальних заяв Фаріон звільнили з Національного університету "Львівська політехніка", де вона працювала викладачкою, а СБУ розпочала кримінальне провадження та призначила експертизи щодо висловлювань і публікацій ексдепутатки.