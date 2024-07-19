Во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион: она в тяжелом состоянии

Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней общественной деятельницы Ирины Фарион. С огнестрельным ранением головы ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Событие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, полиция и другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе.

"Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", — отметил он.

Глава МВД призвал всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщать полиции.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Стрелку грозит до 15 лет заключения.

На нападение на Фарион отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион", — говорится в его сообщении.

Зеленский отметил, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", — заявил президент.

Скандалы с участием Ирины Фарион

Напомним, в 2023 году языковед Ирина Фарион попала в скандал из-за того, что в интервью раскритиковала русскоязычных украинских военных. Она сказала, что не может называть их украинцами, поскольку они говорят на языке агрессора.

Это уже не первое подобное заявление филолога, которая в должности депутата Верховной Рады говорила тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову, что "язык не знают либо политически пристрастные, либо умственно отсталые".

В частности, в ноябре 2019 года Фарион сказала, что может запросто назвать москалями украинских военных, которые общаются на русском.

А в декабре 2022-го она призвала украинских военнослужащих не говорить на языке страны-агрессора, ведь именно русский язык стал "основной мотивацией Путина развязать войну с Украиной".

"О русскоязычных воинах – а они за что воюют? За русскую Украину? У меня публичный вопрос к ним всем – за что вы воюете?" – говорила тогда филолог.

На фоне скандальных заявлений Фарион уволили из Национального университета "Львовская политехника", где она работала преподавательницей, а СБУ начала уголовное производство и назначила экспертизы по высказываниям и публикациям экс-депутата.