В Донецкой области могут отключить газ из-за действий армии РФ: местных жителей призвали подготовиться

В Краматорске может прекратиться газоснабжение из-за военных действий Российской Федерации. Жители города и всей Донецкой области призвали подготовиться и купить электроплиты.

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Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий Российской Федерации существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Также мэр Краматорска отметил, что на оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыты один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод. Однако предприятие ищет пути решения этой проблемы.

"С целью поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию аналогичной получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа, пока такая возможность есть. То есть приобрести соответствующие приборы", - добавил Александр Гончаренко.

Напомним, россияне 13 мая в Донецкой области обстреляли общины по всей линии фронта. Враг попал по Авдеевскому коксохимическому заводу, повреждена часть оборудования. На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать оборону – обе попытки были отбиты ВСУ.

В частности, российские войска в Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.