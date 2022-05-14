На Донеччині можуть вимкнути газ через дії армії РФ: місцевих мешканців закликали підготуватися

У Краматорську може припинитися газопостачання через військові дії Російської Федерації. Жителів міста та всієї Донецької області закликали підготуватися та купити електроплити.

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Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

"Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії Російської Федерації існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Також мер Краматорська наголосив, що на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід. Проте, підприємство шукає шляхи розв'язання цієї проблеми.

"З метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, рекомендуємо мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є. Тобто придбати відповідні прилади", - додав Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, росіяни 13 травня у Донецькій області обстріляли громади по всій лінії фронту. Ворог влучив по Авдіївському коксохімічному заводу, пошкоджено частину обладнання. На Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати оборону – обидві спроби були відбиті ЗСУ.

Зокрема, російські війська на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.