В Киеве учебные заведения перешли на дистанционный режим работы

Все учебные заведения в Киеве перешли на дистанционный режим работы из-за воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", - говорится в сообщении.

Киев утром 17 октября атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

Ранее в КГГА сообщали, что учебные заведения Киева с 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн, и офлайн формы обучения.