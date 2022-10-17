У Києві навчальні заклади перешли на дистанційний режим роботи

Усі навчальні заклади в Києві перешли на дистанційний режим роботи через повітряну тривогу. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - йдеться в повідомленні.

Київ зранку 17 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті.

Раніше в КМДА повідомляли, що заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання.