В Киеве ввели льготы на оплату коммунальных услуг

Во время действия военного положения в Киеве вводят скидки и частично отменяют оплату за коммунальные услуги для жителей, учреждений и организаций, пострадавших в результате российско-украинской войны. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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Эти скидки также распространяются на тех, кто предоставляет жилье или питание временно перемещенным лицам, батальонам территориальной обороны, военным Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Скидку получат на коммунальные платежи за обслуживание придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, снабжение холодной водой и водоотводом. Пострадавшие от войны получат 100% скидку на эти услуги, учреждения и организации, предоставившие жилье переселенцам, территориальной обороне, ВСУ и Национальной гвардии – 50%.

Кроме того, вводится скидка в размере 30% на все коммунальные платежи для социально незащищенных слоев населения. Также на 50% меньше будут платить учреждения и организации, которые на волонтерской основе кормят незащищенные слои населения, личный состав терробороны или ВСУ и Нацгвардии.

В целом по Украине граждане и организации, принимающие на временное размещение внутренних переселенцев, с 1 октября получат удвоенную сумму денежной компенсации: 900 гривен вместо 450 гривен в месяц.

При этом некоторые регионы самостоятельно вводят схожие льготы. Так, закарпатцам выплатят по 4000 гривен за убежище переселенцев.

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