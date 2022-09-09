У Києві запровадили пільги на оплату комунальних послуг

На час дії воєнного стану в Києві запроваджують знижки та частково скасовують оплату за комунальні послуги для мешканців, установ і організацій, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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Ці ж знижки поширюються на тих, хто надає житло або харчування тимчасово переміщеним особам, батальйонам територіальної оборони, військовим Збройних сил України та Національної гвардії України.

Знижку отримають на комунальні платежі за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення. Постраждалі від війни отримають 100% знижку на ці послуги, установи та організації, які надали житло переселенцям, територіальній обороні, ЗСУ та Національній гвардії, — 50%.

Крім того, запроваджується знижка в розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення. Також на 50% менше будуть сплачувати установи та організації, які на волонтерських засадах годують незахищені верстви населення, особовий склад тероборони або ЗСУ та Нацгвардії.

Загалом по Україні громадяни й організації, які приймають на тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, з 1 жовтня отримуватимуть подвоєну суму грошової компенсації: 900 гривень замість 450 гривень на місяць.

При цьому деякі регіони самостійно запроваджують схожі пільги. Так, закарпатцям виплатять по 4000 гривень за прихисток переселенців.

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