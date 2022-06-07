В Киеве зарегистрировано уже около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, - КГГА

В Киеве по состоянию на 7 июня зарегистрировано около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за широкомасштабного вторжения российской армии.

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"На сегодняшний день в столице зарегистрировано около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за полномасштабного российского вторжения. Среди них более 9600 детей", - отметил Поворозник.

По его словам, больше всего перемещенных лиц из Донецкой, Луганской и Киевской областей. В частности, из Мариуполя переселилось около 15 тысяч человек. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах.

Стоит отметить, что в Украине обновили перечень территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев.

В частности, украинцы могут подать заявку на денежную помощь от международных организаций через платформу єДопомога.