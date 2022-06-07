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В Киеве зарегистрировано уже около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, - КГГА
В Киеве по состоянию на 7 июня зарегистрировано около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за широкомасштабного вторжения российской армии.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"На сегодняшний день в столице зарегистрировано около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за полномасштабного российского вторжения. Среди них более 9600 детей", - отметил Поворозник.
По его словам, больше всего перемещенных лиц из Донецкой, Луганской и Киевской областей. В частности, из Мариуполя переселилось около 15 тысяч человек. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит отметить, что в Украине обновили перечень территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев.
В частности, украинцы могут подать заявку на денежную помощь от международных организаций через платформу єДопомога.