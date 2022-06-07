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У Києві зареєстровано вже близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, - КМДА
У Києві станом на 7 червня зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через широкомасштабне вторгнення російської армії.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"На сьогодні у столиці зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через повномасштабне російське вторгнення. Серед них понад 9600 дітей", - зазначив Поворозник.
За його словами, найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано у Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що в Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців.
Зокрема, українці можуть подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій через платформу єДопомога.