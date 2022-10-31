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В киевские ЦНАПы больше нельзя будет записаться на конкретный час приема
Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) Киева с вторника, 1 ноября отменяют возможность для граждан записаться на конкретный час приема. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба КГГА.
Заявителей будут принимать в электронную очередь, которая будет формироваться в помещениях ЦНАПов. Дополнительную актуальную информацию можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.
В связи с ситуацией в стране возможности ЦНАП несколько ограничены. Дело в том, что в случае отсутствия света ЦНАПы не предоставляют услуги, связанные с работой электронных систем, а именно:
- паспортные услуги (кроме вклеивания фото в паспорт);
- гражданина Украины (25, 45 лет);
- регистрация имущества;
- регистрация бизнеса;
- выдержки из Государственного земельного кадастра;
- услуги при рождении ребенка;
- услуги в строительной сфере;
- есть-декларация.
Если воздушная тревога будет объявлена до начала рабочего дня, то ЦНАПы начинают работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги. Если это произойдет во время работы, все работники и посетители переходят к ближайшему укрытию. При этом работу должно быть возобновлено в течение 10 минут после отбоя воздушной тревоги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что во время полномасштабной войны Центры переформатировали свою работу, чтобы не только предоставлять привычные админуслуги, но и закрывать самые актуальные запросы украинцев. Среди них: получение комплексной услуги для ВПЛ, компенсация за убежище переселенцев и сообщение о поврежденном имуществе. Сейчас это самые популярные услуги в ЦНАПах.