У київські ЦНАПи більше не можна буде записатися на конкретну годину прийому

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) Києва з вівторка, 1 листопада, скасовують можливість для громадян записатися на конкретну годину прийому. Про це 31 жовтня повідомила пресслужба КМДА.

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Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Додаткову актуальну інформацію можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

У зв'язку з ситуацією в країні можливості ЦНАПів дещо обмежені. Справа в тому, що у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем, а саме:

паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);

реєстрація майна;

реєстрація бізнесу;

витяги з Державного земельного кадастру;

послуги при народженні дитини;

послуги в будівельній сфері;

є-декларація.

Якщо повітряну тривогу оголосять до початку робочого дня, то ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги. Якщо це станеться під час роботи, то усі працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття. При цьому роботу повинні відновити протягом 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Центри переформатували свою роботу, щоб не тільки надавати звичні адмінпослуги, але й закривати найактуальніші запити від українців. Серед них: отримання комплексної послуги для ВПО, компенсація за прихисток переселенців та повідомлення про пошкоджене майно. Зараз це найпопулярніші послуги у ЦНАПах.