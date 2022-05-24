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В Киевской области возле границы ввели дополнительные ограничения: что запрещено
В пределах 5 километров от государственной границы Вышгородского района Киевской области введены дополнительные режимные ограничения, которые продлятся до конца военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Со вторника, 24 мая, и до конца военного положения в пределах до 5 км от государственной границы Вышгородского района запрещено:
- передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;
- пребывание лиц в лесных массивах;
- перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
- осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;
- использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;
- ношение военной формы;
- проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.п.;
- любые передвижения прилегающей к госгранице местности шириной 1000 метров, кроме населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.
В полиции подчеркнули, что ограничения не распространяются на представителей военных формирований.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, жителям Сумской и Черниговской областей с 29 апреля запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.
В то же время в Черниговской области для населения начал действовать запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей) на время военного положения, начиная с 21 апреля.