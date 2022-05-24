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На Київщині біля кордону запровадили додаткові обмеження: що заборонено

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Фото: На Київщині біля кордону запровадили додаткові обмеження

В межах 5 кілометрів від державного кордону Вишгородського району Київської області запроваджено додаткові режимні обмеження, які триватимуть до кінця воєнного стану.  

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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області. 

З вівторка, 24 травня, і до кінця воєнного стану в межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району заборонено: 

  • пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
  • перебування осіб у лісових масивах;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів; 
  • здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
  • використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
  • носіння військової форми одягу;
  • проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо;
  • будь-які пересування місцевості, яка прилягає до держкордону, завширшки 1000 метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

У поліції наголосили, що обмеження не поширюються лише на представників військових формувань.

Нагадаємо, жителям Сумської та Чернігівської областей з 29 квітня заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі. 

Водночас у Чернігівській області для населення почала діяти заборона відвідування лісів та в'їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів) на час воєнного стану, починаючи з 21 квітня. 

Автор:
Анастасія Дєдковська