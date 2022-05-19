В monobank назвали сумму, вырученную для ВСУ с продажи марок "Русский военный корабль"

В ходе организованного сооснователем monobank Олегом Гороховским сбора средств на нужды украинской армии путем розыгрыша марок "Русский военный корабль, иди... !", пожертвованных его подписчиками, удалось собрать 8,75 млн гривен.

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"8,754 млн гривен собрали мы вместе с вами за марки во вторник. Я округлил эту сумму до 10 млн гривен и сегодня передал фонду Сергея Притулы. Сергей купит на наши деньги дроны, которые передаст ВСУ и обязательно пришлет об этом отчет. Большое спасибо всем, кто помог! Слава Украине!" - сообщил Гороховский на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, собранная сумма оказалась примерно впятеро большей, чем он ожидал изначально, а количество проданных марок - в 30 раз больше (180 марок из 30 комплектов вместо одного единственного, который изначально собирался распродать поштучно сам Гороховский).

Для участия в розыгрыше нужно было пожертвовать 100 гривен, причем перечислять можно было сколь угодно много денег - в таком случае шансы на получение марки возрастали пропорционально пожертвованию. Всего был получен 33 тысячи 521 платеж от 25 тысяч 064 участников.

Случайным образом было отобрано 177 победителей акции, а еще троим марки достались вне очереди - двое задонативших первыми по 100 тысяч гривен, а также человек, пожертвовавший 300 тысяч гривен.

При этом, как отмечал ранее сам шоумен Сергей Притула, он рассчитывает на закупку его фондом за вырученные деньги дронов примерно по 100 тысяч гривен за штуку. Гороховский же заявил, что проведение такого розыгрыша его вдохновило, и скоро у него "будет тема даже круче, чем марка".

Напомним также, что "Укрпочта" на днях намерена запустить продажу новой версии марки с российским крейсером "Москва", посвященную уже его потоплению. Оригинальные же марки с этим изображением госкомпания допечатывать не собирается, несмотря на невиданный ажиотаж.