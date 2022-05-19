У monobank назвали суму, виручену для ЗСУ з продажу марок "Русскій воєнний корабль"

У ході організованого співзасновником monobank Олегом Гороховським збору коштів на потреби української армії шляхом розіграшу марок "Русскій воєнний корабль, іді...!", пожертвуваних його підписниками, вдалося зібрати 8,75 млн гривень.

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"8,754 млн гривень зібрали ми разом з вами за марки у вівторок. Я округлив цю суму до 10 млн гривень і сьогодні передав фонду Сергія Притули. Сергій купить на наші гроші дрони, які передасть ЗСУ і обов'язково надішле про це звіт. Велике спасибі всім, хто допоміг!" – повідомив Гороховський на своїй сторінці у Facebook.

За словами підприємця, зібрана сума виявилася приблизно вп'ятеро більшою, ніж він очікував спочатку, а кількість проданих марок - у 30 разів більша (180 марок із 30 комплектів замість одного єдиного, який спочатку збирався розпродати поштучно сам Гороховський).

Для участі у розіграші потрібно було пожертвувати 100 гривень, причому перераховувати можна було скільки завгодно багато грошей - у такому разі шанси на отримання марки зростали пропорційно пожертвуванню. Усього було отримано 33 тисячі 521 платіж від 25 тисяч 064 учасників.

Випадковим чином було відібрано 177 переможців акції, а ще трьом марки дісталися позачергово - двом тим, хто задонатив першими по 100 тисяч гривень, а також людині, яка пожертвувала 300 тисяч гривень.

При цьому, як зазначав раніше сам шоумен Сергій Притула, він розраховує на закупівлю його фондом за виручені гроші дронів приблизно по 100 тисяч гривень за штуку. Гороховський же заявив, що проведення такого розіграшу його надихнуло, і незабаром у нього "буде тема навіть крутіша, ніж марка".

Нагадаємо також, що "Укрпошта" днями має намір запустити продаж нової версії марки з російським крейсером "Москва", присвячену вже його потопленню. Оригінальні ж марки з цим зображенням держкомпанія додруковувати не збирається, незважаючи на небачений ажіотаж.