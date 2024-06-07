В Одесской области откроют первые пляжи: названа дата

Уже 8 июня в Одесской области планируют открыть первые пляжи. Сейчас там идет проверка безопасности проживания людей.

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Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет "Укринформ".

По его словам, в Одессе предлагают открыть около 20 пляжей.

"Людей не сдержать. Они хотят отдыхать, оздоровление получать. Наш природный витамин, наше солнце, наше Черное море, наши пляжи сегодня не заменит, пожалуй, никакой комплекс витаминов, который бы мы ни предлагали. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать открытых пляжей, – заметил Кипер.

Он сообщил, что об открытии пляжей к ОВА обратилась администрация села Фонтанка и Измаильский РВА. Там планируют разрешить людям отдыхать в лагуне в селе Приморское.

Как уверяет глава ОВА, по состоянию на эту минуту хотят открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково.

Кипер подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов остается большой, поэтому компонент компонента открытия пляжного сезона является важнейшим.

Враг использует кассетные "Искандеры", которые взрываются на высоте 200-300 метров, разлетаясь металлическими частицами и уничтожая все вокруг. Поэтому не надо пренебрегать тревогами. Необходимо обращать внимание на наличие укрытия рядом с пляжем», – подчеркнул глава ОВА.

Минная опасность в Черном море

По словам Кипера, комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывчатых предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, наблюдающего за приближением к побережью мин.

Руководитель Одесской ОВ отмечает, что мины дрейфуют в море, но военные их сразу замечают, поэтому сетки пока не используют, поскольку продолжается изучение эффективности подобной меры безопасности.

"Было много критики, что сетку вода рвет, я понимаю, и на встрече с бизнесом один из владельцев пляжа сказал, что почти еженедельно их менял и оно не дает эффекта. Ты надеешься, что она есть, а ее снизу уже вода порвала" – подчеркнул Кипер.

Отдых на пляжах в Одесской области

Напомним, в августе 2023 г. в Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря.

В Одессе открыли 6 пляжей, а именно:

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 станции Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.