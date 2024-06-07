На Одещині відкриють перші пляжі: названо дату

Вже 8 червня в Одеській області планують відкрити для відвідування перші пляжі. Наразі там триває перевірка щодо безпечності перебування людей.

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Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише "Укрінформ".

За його словами, наразі в Одесі пропонують відкрити близько 20 пляжів.

"Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів,– зауважив Кіпер.

Він повідомив, що стосовно відкриття пляжів до ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. Там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.

Як запевняє очільник ОВА, станом на цю хвилину хочуть відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

Кіпер наголосив, що загроза ракетних обстрілів залишається великою, тож безпековий компонент відкриття пляжного сезону є найважливішим.

«Ворог використовує касетні "Іскандери", які вибухають на висоті 200-300 метрів, розлітаючись металевими частинками та знищуючи все довкола. Тому не треба нехтувати тривогами. Необхідно звертати увагу на наявність укриття поруч з пляжем», - підкреслив голова ОВА.

Мінна небезпека у Чорному морі

За словами Кіпера, комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.

Очільник Одеської ОВА наголошує, що міни дрейфують у морі, але військові їх одразу помічають, тому сітки наразі не використовують, оскільки триває вивчення ефективності подібного заходу безпеки.

"Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і воно не дає ефекту. Ти сподіваєшся, що вона є, а її знизу вже вода порвала",– наголосив Кіпер.

Відпочинок на пляжах Одеської області

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря.

В Одесі відкрили 6 пляжів, а саме:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 станції Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Людям дозволили перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.