В Украине искусственный интеллект будет искать людям работу

В Украине стартовал проект "Национальный кадровый резерв". Он представлен социальным лифтом, который с помощью искусственного интеллекта поможет украинцам найти работу или открыть собственный бизнес.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Искусственный интеллект будет индивидуально определять пул профессий для каждого человека, ориентируясь на его способности, а также на уровень владения soft skills. На основе этих данных сформируют интеркативное резюме лица, которое можно переслать работодателю через Единый портал вакансий или распечатать.

"Интерактивное резюме позволит человеку иметь преимущество у работодателя перед другими претендентами со стандартными резюме, ведь содержит именно ту информацию, которая нужна рекрутеру для понимания соответствия требованиям актуальной вакансии", — отметили в службе занятости.

При этом если искусственный интеллект обнаружил, что человек имеет склонность к ведению собственного дела, то ему порекомендуют пройти курс обучения предпринимательству, содержащий необходимые знания для успешного развития бизнеса.

"Учебный контент состоит из мультимедийных курсов в международном формате SCORM и мастер-классов ведущих бизнес-тренеров: Андрея Длигача, Ваче Давтяна и Владимира Страшко. По итогам успешного завершения курса система автоматически генерирует именный сертификат с уникальным номером", - резюмировали в службе.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы.

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине на конец 2022 года будет составлять 30%. Поэтому правительство разработало механизм привлечения безработных к "Армии восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Источник фото: ua.depositphotos.com