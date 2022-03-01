В Украине создали бот "Звонок другу", который поможет рассказать россиянам и белорусам правду о войне

В Украине создали полноценного бота, которые будет вместо украинцев открывать глаза белорусам и россиянам, рассказывать правду о войне, которую начала Россия против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Если у вас нет сил звонить им самостоятельно и убеждать, вот вам инструмент, который позволит несколько автоматизировать этот процесс", — сказано в сообщении ВРУ.

Как работает бот "Звонок другу"

Сначала нужно перейти в сам бот по ссылке, после этого нужно нажать "начать". Дальше нужно определить до 10 номеров своих родственников/друзей из России или Беларуси.

Когда пользователь их выберет, они получат звонок на телефон и СМС. Голосовое сообщение для звонков уже записано, его можно послушать здесь.

В СМС россиянин или белорус получит ссылку на телеграмм-канал "Правда о войне в Украине".

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

При этом российская пропаганда активно публикует фейки о войне. В частности, вчера, 28 февраля, в государственной компании "Энергоатом" опровергли информацию Минобороны РФ о захвате оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

До этого мэр столицы Виталий Кличко призвал доверять информации только из официальных источников, опровергая очередные фейки российских оккупантов.