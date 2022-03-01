В Україні створили бот "Дзвінок другу", який допоможе розповісти росіянам та білорусам правду про війну

В Україні створили повноцінного бота, який замість українців відкриватиме очі білорусам та росіянам, розповідатиме правду про війну, яку розпочала Росія проти України.

Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.

"Якщо у вас немає сил телефонувати їм самостійно і переконувати, ось вам інструмент, який дозволить дещо автоматизувати цей процес", - сказано у повідомленні ВРУ.

Як працює бот "Дзвінок другу"

Спочатку потрібно перейти в сам бот за посиланням, після чого потрібно натиснути "почати". Далі потрібно визначити до 10 номерів своїх родичів/друзів із Росії чи Білорусі.

Коли користувач їх вибере, вони отримають дзвінок на телефон та SMS. Голосове повідомлення для дзвінків вже записано, його можна послухати .

У СМС росіянин чи білорус отримає посилання на телеграм - канал "Правда про війну в Україні" .

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

У цьому російська пропаганда активно публікує фейки про війну. Зокрема, вчора, 28 лютого, у державній компанії "Енергоатом" спростували інформацію Міноборони РФ про захоплення окупантами Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

До цього мер столиці Віталій Кличко закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел, заперечуючи чергові фейки російських окупантів.