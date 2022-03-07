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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине создали Telegram-канал с информацией о найденных и потерявшихся детях

В Украине создали Telegram-канал с информацией о найденных и потерявшихся детях
В Украине создали Telegram-канал с информацией о найденных и потерявшихся детях

В Украине создали Telegram-канал, который оперативно предоставляет информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Воспользоваться Telegram-каналом можно по ссылке.

В запросе необходимо указать имя и фамилию пропавшего человека, его год рождения, обстоятельства, при которых он исчез, когда последний раз была связь с ним и его контактный номер.

Федоров отметил, что с помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

"Также просим всех максимально проверять информацию, потому что могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей", – подчеркнул министр.

Автор:
Светлана Манько