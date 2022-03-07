В Україні створили Telegram-канал з інформацією про знайдених та загублених дітей

В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, що загубилися.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Використовувати Telegram-канал можна за посиланням.

У запиті необхідно вказати ім'я та прізвище зниклої людини, її рік народження, обставини, за яких вона зникла, коли останній раз був зв'язок з нею та її контактний номер.

Федоров зазначив, що за допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв'язок із якими було втрачено.

"Також просимо всіх максимально перевіряти інформацію, тому що можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей", – наголосив міністр.