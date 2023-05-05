В Украине запретили высаживать 13 видов деревьев для восстановления лесов: список

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец подписал приказ №695/39751, которым утвердил перечень чужеродных видов деревьев, запрещенных для создания или воспроизводства лесов и полезащитных полос.

Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Под частичный запрет попали 13 видов: айлант высочайший, аралия маньчжурская, вяз приземистый, гледичия колючая, орех черный, дуб красный, каркас западный, клен ясенелистый, маслинка узколистная, павловния (виды и гибриды), робиния обыкновенная, черемуха поздняя, ясень пенсильванский.

"Три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в возобновлении. Утверждение Перечня инвазионных видов – это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-чужаков", – отметил Стрилец.

Деревья из перечня, которые уже высадили, вырубать не будут. Как пояснили в Минприроды, чужеродные виды деревьев способны изменить или уничтожить целые экосистемы. В своих экосистемах у них есть естественные "враги", но на новых территориях инвазионные виды быстро размножаются, захватывают пространство и вытесняют местные виды из природных ландшафтов.

Перечень инвазионных видов разработала созданная Минприроды межведомственная рабочая группа, в которую вошли эксперты и представители профильных органов/организаций.

Напомним, недавно Киев получил от немецкого мецената Питера Стирнола около 30 тыс единиц семян дерева гинкго, принадлежащего к древнейшим видам и считается символом надежды из-за невероятной устойчивости.