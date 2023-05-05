В Україні заборонили висаджувати 13 видів дерев для відновлення лісів: перелік

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець підписав наказ № 695/39751, яким затвердив перелік чужорідних видів дерев, заборонених для створення або відтворенні лісів та полезахисних смуг.

Про це 5 травня повідомила пресслужба відомства.

Під часткову заборону потрапили 13 видів: айлант найвищий, аралія маньчжурська, в’яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

"Три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Затвердження Переліку інвазійних видів – це історичний природоохоронний крок, який дозволить відновити в Україні стійкі до кліматичних змін ліси з високими захисними властивостями та без агресивних видів-чужинців", – зазначив Стрілець.

Дерева з переліку, які вже висадили, вирубувати не будуть. Як пояснили в Міндовкілля, чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. В своїх екосистемах вони мають природних "ворогів", але на нових територіях інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів.

Перелік інвазійних видів розробила створена Міндовкілля міжвідомча робоча група, до якої увійшли експерти та представники профільних органів/організацій.

Нагадаємо, нещодавно Київ отримав від німецького мецената Пітера Стірнола близько 30 тис одиниць насіння дерева гінкго, що належить до найдавніших видів та вважається символом надії через неймовірну стійкість.