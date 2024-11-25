В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных: стартовал первый этап

25 ноября в Украине стартовал первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных. Этот этап подразумевает авторизацию ветеринарных врачей для работы с новой платформой, созданной на базе Действие. Engine.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, Единый государственный реестр домашних животных — это цифровая база данных, где будет храниться информация о котах, собаках и хорьках.

В реестр будут включаться:

кличку и описание животного,

данные о вакцинации и стерилизации,

контактную информацию владельцев или держателей,

другую важную для здоровья животных информацию.

Коваль отмечает, что целью этого реестра является предотвращение распространения опасных болезней среди животных, гармонизация украинского законодательства с европейскими стандартами в сфере обращения с животными и формирование культуры ответственного ухода за домашними питомцами.

Как будет работать реестр

Реестр будет внедрен в два этапа. На первом уже стартовавшем этапе Минагрополитики сосредоточится на привлечении ветеринарных клиник и врачей к работе с платформой.

Как авторизироваться ветеринарным врачам

Руководитель ветеринарного учреждения подает заявку через кабинет в Реестре. Госпродслужба проверяет заявку в течение 10 рабочих дней и сообщает о решении. После подтверждения авторизации ветврачи получают доступ к платформе и могут регистрировать животных.

После завершения авторизации ветеринарные клиники будут готовы приступить к регистрации домашних животных. Второй этап запуска, посвященный масштабной регистрационной кампании, анонсируется позже.

Больше информации о платформе, авторизации и регистрации доступно на официальном сайте реестра.

Напомним, Кабинет министров упростил процесс выдачи ветеринарных документов, приняв постановление №811, которое вносит изменения в сфере ветеринарной медицины и идентификации животных, в частности отменяя ограничения на выдачу ветеринарно-санитарных паспортов лицензированными ветеринарами.