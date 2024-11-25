НБУ курс:

USD

41,32

+0,03

EUR

42,99

--0,47

Наличный курс:

USD

41,65

41,58

EUR

43,80

43,55

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Общество
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных: стартовал первый этап

реестр, домашние животные
Фото: vet.pet.gov.ua

25 ноября в Украине стартовал первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных. Этот этап подразумевает авторизацию ветеринарных врачей для работы с новой платформой, созданной на базе Действие. Engine.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, Единый государственный реестр домашних животных — это цифровая база данных, где будет храниться информация о котах, собаках и хорьках.

В реестр будут включаться:

  • кличку и описание животного,
  • данные о вакцинации и стерилизации,
  • контактную информацию владельцев или держателей,
  • другую важную для здоровья животных информацию.

Коваль отмечает, что целью этого реестра является предотвращение распространения опасных болезней среди животных, гармонизация украинского законодательства с европейскими стандартами в сфере обращения с животными и формирование культуры ответственного ухода за домашними питомцами.

Как будет работать реестр

Реестр будет внедрен в два этапа. На первом уже стартовавшем этапе Минагрополитики сосредоточится на привлечении ветеринарных клиник и врачей к работе с платформой.

Как авторизироваться ветеринарным врачам

  1. Руководитель ветеринарного учреждения подает заявку через кабинет в Реестре.
  2. Госпродслужба проверяет заявку в течение 10 рабочих дней и сообщает о решении.
  3. После подтверждения авторизации ветврачи получают доступ к платформе и могут регистрировать животных.

После завершения авторизации ветеринарные клиники будут готовы приступить к регистрации домашних животных. Второй этап запуска, посвященный масштабной регистрационной кампании, анонсируется позже.

Больше информации о платформе, авторизации и регистрации доступно на официальном сайте реестра.

Напомним, Кабинет министров упростил процесс выдачи ветеринарных документов, приняв постановление №811, которое вносит изменения в сфере ветеринарной медицины и идентификации животных, в частности отменяя ограничения на выдачу ветеринарно-санитарных паспортов лицензированными ветеринарами.

Автор:
Татьяна Гойденко