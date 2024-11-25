В Україні запускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин: стартував перший етап

25 листопада в Україні стартував перший етап впровадження Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Цей етап передбачає авторизацію ветеринарних лікарів для роботи з новою платформою, створеною на базі Дія.Engine.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, Єдиний державний реєстр домашніх тварин - це цифрова база даних, де зберігатиметься інформація про котів, собак і тхорів.

До реєстру включатимуть:

кличку та опис тварини,

дані про вакцинацію та стерилізацію,

контактну інформацію власників або утримувачів,

іншу важливу для здоров’я тварин інформацію.

Коваль наголошує, що метою цього реєстру є запобігання поширенню небезпечних хвороб серед тварин, гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами у сфері поводження з тваринами та формування культури відповідального догляду за домашніми улюбленцями.

Як працюватиме реєстр

Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.

Як авторизуватися ветеринарним лікарям

Керівник ветеринарного закладу подає заявку через кабінет у Реєстрі. Держпродспоживслужба перевіряє заявку протягом 10 робочих днів і повідомляє про рішення. Після підтвердження авторизації ветлікарі отримують доступ до платформи і можуть реєструвати тварин.

Після завершення авторизації ветеринарні клініки будуть готові розпочати реєстрацію домашніх тварин. Другий етап запуску, присвячений масштабній реєстраційній кампанії, анонсують пізніше.

Більше інформації про платформу, авторизацію та реєстрацію доступно на офіційному сайті реєстру.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процес видачі ветеринарних документів, прийнявши постанову №811, яка вносить зміни у сфері ветеринарної медицини та ідентифікації тварин, зокрема, скасовуючи обмеження на видачу ветеринарно-санітарних паспортів ліцензованими ветеринарами.