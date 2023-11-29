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В Украине запустили реестр педофилов: кто будет иметь доступ
Офис генерального прокурора сообщает, что завершил базовый этап наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Реестр является автоматизированной электронной базой данных, созданной для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории.
При участии ювенальных прокуроров в реестр внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления до его создания. Это более 600 человек. В частности, туда внесли и тех лиц, чья судимость за преступления была снята или погашена. Сейчас ювенальные прокуроры, как отмечается, системно работают для дальнейшего наполнения реестра.
Основанием для попадания в базу является обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу. Туда вносятся фамилия, имя и отчество осужденного, дата рождения, место жительства или пребывания, а также преступление, за которое он был осужден, назначенное и фактически отбытое наказание и нарушения правил административного надзора.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Доступ к реестру будут иметь определенный законодательством круг лиц. Кроме правоохранителей, это будут директора школ и детских садов, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.
Отмечается, что благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими преступления на сексуальной почве, предотвратив повторное совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних.
Напомним, что закон о введении реестра осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних и усилении ответственности за них Верховная Рада приняла 19 декабря 2019 года. 13 января следующего года его подписал президент Владимир Зеленский.
Источник фото: ua.depositphotos.com