В Україні запустили реєстр педофілів: хто матиме доступ

Офіс генерального прокурора повідомляє, що завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Реєстр є автоматизованою електронною база даних, створеною для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії.

Наразі за участі ювенальних прокурорів до реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 осіб. Зокрема, туди внесли й тих осіб, чия судимість за злочини була знята або погашена. Наразі ювенальні прокурори, як зазначено, системно працюють для подальшого наповнення реєстру.

Підставою для потрапляння до бази є обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили. Туди вносяться прізвище, ім'я та по батькові засудженого, дата народження, місце проживання чи перебування, а також злочину, за який його було засуджено, призначене та фактично відбуте покарання і порушення правил адміністративного нагляду.

Доступ до реєстру матимуть визначене законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і дитячих садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Зазначається, що завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті, й упередити повторне скоєння злочинів проти статевої недоторканості малолітніх та неповнолітніх.

Нагадаємо, що закон щодо впровадження реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх та посилення відповідальності за них Верховна Рада прийняла 19 грудня 2019 року. 13 січня наступного року його підписав президент Володимир Зеленський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com