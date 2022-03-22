Власти сосредоточились на эвакуации людей из Мариуполя: на 22 марта запланировали три маршрута

22 марта уполномоченные по эвакуации мирных жителей сосредоточатся на вывозе людей из Мариуполя. Для города согласовали три маршрута.

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Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время брифинга.

В частности, будут работать следующие маршруты:

Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);

Мангушская община – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");

Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).

Автобусы прибывали на места сбора с 9 до 10 утра. Для эвакуации людей из Мариуполя отправили 21 автобус из Запорожья. В Мариуполь также направили грузовики с гуманитарной помощью.

"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим приходить в автобусы организованно, согласно инструкции наших работников на местах. Эвакуация будет происходить ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех", — отметила Верещук.

Власти в настоящее время занимаются решением вопросов доставки дополнительного объема топлива в Бердянск. Люди, которые выезжают из Мариуполя на своих авто, смогут заправлять машины бесплатно.

в Бердянске – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

в Запорожье – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

общий номер: (0800) 503-508.

Отметим, что мариупольцы активно выезжают из города своим транспортом. За день из Мариуполя обычно выезжают сотни частных авто, несмотря на большие трудности и обстрелы со стороны российских войск.