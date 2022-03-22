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Власти сосредоточились на эвакуации людей из Мариуполя: на 22 марта запланировали три маршрута
22 марта уполномоченные по эвакуации мирных жителей сосредоточатся на вывозе людей из Мариуполя. Для города согласовали три маршрута.
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время брифинга.
В частности, будут работать следующие маршруты:
- Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);
- Мангушская община – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");
- Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).
Автобусы прибывали на места сбора с 9 до 10 утра. Для эвакуации людей из Мариуполя отправили 21 автобус из Запорожья. В Мариуполь также направили грузовики с гуманитарной помощью.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим приходить в автобусы организованно, согласно инструкции наших работников на местах. Эвакуация будет происходить ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех", — отметила Верещук.
Власти в настоящее время занимаются решением вопросов доставки дополнительного объема топлива в Бердянск. Люди, которые выезжают из Мариуполя на своих авто, смогут заправлять машины бесплатно.
- в Бердянске – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;
- в Запорожье – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;
- общий номер: (0800) 503-508.
Отметим, что мариупольцы активно выезжают из города своим транспортом. За день из Мариуполя обычно выезжают сотни частных авто, несмотря на большие трудности и обстрелы со стороны российских войск.