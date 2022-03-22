Влада зосередилася на евакуації людей з Маріуполя: на 22 березня запланували три маршрути

22 березня уповноважені з евакуації мирних жителів зосередяться на вивезенні людей із Маріуполя. Для міста та прилеглих населених пунктів узгодили три маршрути.

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Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час брифінгу.

Зокрема будуть працювати такі маршрути:

Бердянськ - Запоріжжя (місце збору - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);

Мангуська громада – Запоріжжя (місце збору – с. Юр'ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна");

Микільське – Запоріжжя (місце збору – школа №2, вул. Паркова, 23).

Автобуси прибували на місця збору з 9 до 10 ранку. Для евакуації людей із Маріуполя відправили 21 автобус із Запоріжжя. До Маріуполя також направили вантажівки з гуманітарною допомогою.

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо приходити в автобуси організовано, згідно з інструкцією наших працівників на місцях. Евакуація відбуватиметься щодня за тим самим алгоритмом, доки не вивеземо всіх", — зазначила Верещук.

Влада в даний час займається вирішенням питання доставки додаткового обсягу палива до Бердянська. Люди, які виїжджають із Маріуполя на своїх авто, зможуть заправляти машини безкоштовно.

у Бердянську – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

у Запоріжжі – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

загальний номер: (0800)503-508.

Зазначимо, що маріупольці активно виїжджають із міста своїм транспортом. За день із Маріуполя, як правило, виїжджають сотні приватних авто, незважаючи на великі труднощі та обстріли з боку російських військ.