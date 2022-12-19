Мосбиржа показала самый плохой результат в мире по итогам года

Российский фондовый рынок стал самым плохим в мире по итогам года, показав стремительное падение в марте и слабое восстановление в последующие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg

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Февральская распродажа вызвала рекордно длительную остановку Мосбиржи (MOEX). Его деноминированный в долларах индекс RTS в этом году упал на 35% — самый плохой показатель среди 92 рынков, отслеживаемых Bloomberg по всему миру в национальной валюте, и третий наихудший в долларах.

Рублевый индекс МосБиржи упал на 44%, потеряв 8 триллионов рублей капитализации. "ЛУКойл" и "Газпром", самые весомые участники индекса MOEX, с начала года упали на 30% и 54% соответственно. Крупнейший кредитор, зарегистрированный на бирже, — Сбербанк свалился на 54%.

"Российские акции имеют мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на национальную экономику. Перспектива глобального спада в течение нескольких кварталов не предвещает ничего хорошего для российской нефти, особенно в то время, когда Европейский Союз активно работает над уменьшением зависимости от российских товаров", — сказал старший валютный аналитик InTouch Capital Markets Ltd Петр Матис.

Кроме санкций по российской экономике бьет эмиграция населения. Дело в том, что по меньшей мере миллион человек уехали за границу, забрав с собой 36 млрд долларов, или каждый третий доллар, хранившийся на валютных счетах в России.

Одна из основных причин – мобилизация. Когда лидер РФ Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации, Российские фондовые индексы упали до уровня 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Долларовый индекс РТС упал на 11,81%, до 1017,86 пункта – новый антирекорд с 18 сентября.

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