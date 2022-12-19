Мосбіржа показала найгірший результат у світі за підсумками року

Російський фондовий ринок став найгіршим у світі за підсумками року, показавши стрімке падіння в березні та слабе відновлення в наступні місяці. Про це повідомляє Bloomberg

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Лютневий розпродаж спричинив рекордно тривалу зупинку Мосбіржі (MOEX). Його деномінований у доларах індекс RTS цього року впав на 35% — найгірший показник серед 92 ринків, які відстежує Bloomberg у всьому світі в національній валюті, і третій найгірший у доларах.

Рублевий індекс МосБіржі впав на 44%, втративши 8 трильйонів рублів капіталізації. "Лукойл" і "Газпром", найвагоміші учасники індексу MOEX, з початку року впали на 30% і 54% відповідно. Найбільший кредитор, зареєстрований на біржі, — Сбербанк звалився на 54%.

"Російські акції мають похмурі перспективи, оскільки західні санкції починають тиснути на національну економіку. Перспектива глобального спаду протягом наступних кількох кварталів не віщує нічого доброго для російської нафти, особливо в той час, коли Європейський Союз активно працює над зменшенням залежності від російських товарів", — сказав старший валютний аналітик InTouch Capital Markets Ltd Пьотр Матис.

Окрім санкцій, по російській економіці б'є еміграція населення. Справа в тому, що щонайменше мільйон людей поїхали за кордон, забравши з собою 36 млрд доларів, або кожен третій долар, що зберігався на валютних рахунках у Росі.

Одна з основних причин - мобілізація. Колилідер РФ Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію, Російські фондові індекси впали до рівня 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Доларовий індекс РТС впав на 11,81%, до 1017,86 пункту — новий антирекорд з 18 вересня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com