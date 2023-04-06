За год войны круг покупателей ценных бумаг расширился - ICU

После 24 февраля в Украине кардинально изменились потребительские настроения населения по поводу возможности инвестировать деньги в военные облигации. Об этом в интервью Delo.ua рассказала заместитель директора ICU Евгения Грищенко.

Так, до полномасштабной войны средний возраст инвестора составлял 30-55 лет, а люди имели достаток выше среднего.

"Наши клиенты были из финансового или почти финансового сектора. То есть они понимали, что такое рынок ценных бумаг", - объясняет Грищенко.

Во время войны в ценные бумаги начали инвестировать представители разных специальностей, имеющих доступ к гаджетам.

"Расширилась география вкладчиков, изменился и социальный статус. В частности, остались постоянные клиенты, кто хранит в ценных бумагах существенные средства. Многое пришло и новичков с небольшими, но частыми вложениями. А еще среди инвесторов могут быть военные, их жены или родители", - говорит Евгения Грищенко.

Замдиректора ICU говорит, что изменились и суммы, что украинцы готовы инвестировать в облигации.

"До 24 февраля украинцы покупали ценные бумаги на непоследние деньги, поскольку у них были средства на депозитах и других инструментах. А сейчас инвестор в военные ОВГЗ с разным достатком. Он может через "Действие" или напрямую у брокера купить даже одну облигацию, стоимостью 1000 грн", – уточняет Грищенко.

Ранее сообщалось, что клиенты Sense Bank приобрели военные облигации на общую сумму в 4,2 млрд грн (в эквиваленте). Более 6 тыс клиентов в общей сложности уже получили 732 млн грн в виде доходов от погашения военных ОВГЗ.

Полное интервью с Евгенией Грищенко читайте в скором времени на Delo.ua.