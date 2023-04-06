За рік війни коло покупців цінних паперів розширилось - ICU

Після 24 лютого в Україні кардинально змінилися споживацькі настрої населення щодо можливості інвестувати гроші у військові облігації. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла заступниця директора ICU Євгенія Грищенко.

Так, до повномасштабної війни середній вік інвестора складав 30-55 років, а люди мали достаток вище середнього.

"Наші клієнти були з фінансового або майже фінансового сектору. Тобто, вони розуміли, що таке ринок цінних паперів", - пояснює Грищенко.

Під час війни у цінні папери почали інвестувати представники різних спеціальностей, хто має доступ до гаджетів.

"Розширилася географія вкладників, змінився й соціальний статус. Зокрема, залишились постійні клієнти, хто зберігає у цінних паперах суттєві кошти. Багато прийшло й новачків з невеликими, але частими вкладеннями. А ще серед інвесторів можуть бути військові, їх дружини або батьки", - говорить Євгенія Грищенко.

Заступниця директора ICU каже, що змінилися й суми, що українці готові інвестувати у облігації.

"До 24 лютого українці купували цінні папери на неостанні гроші, оскільки в них були кошти на депозитах та в інших інструментах. А зараз інвестор у військові ОВДП з різним достатком. Він може через "Дію" або напряму у брокера купити навіть одну облігацію, вартістю 1000 грн", - уточнює Грищенко.

Раніше повідомлялося, що клієнти Sense Bank придбали військових облігації на загальну суму в 4,2 млрд грн (в еквіваленті). Понад 6 тис клієнтів загалом вже отримали 732 млн грн у вигляді доходів від погашення військових ОВДП.

Повне інтерв'ю з Євгенією Грищенко читайте незабаром на Delo.ua.