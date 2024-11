AI4Future: Главные ИИ-новости недели (11-17 ноября)

Это была неделя ИИ-масадопшна в разных отраслях – от медицины до музыкальной индустрии. Так, робот достиг медицинского прорыва, освоив хирургические навыки благодаря просмотру видео опытных врачей. Это открытие может революционизировать роботизированную хирургию. Apple готовится к новому наступлению в области искусственного интеллекта на рынке умного дома. Coca-Cola создала ИИ-Санту к Рождественским праздникам, Alibaba представила поисковую систему на основе искусственного интеллекта для малого бизнеса в Европе и Америке, чтобы помочь им находить поставщиков.

Кроме того, мы увидели важные шаги ведущих игроков, направленных на увеличение инфраструктурной мощности. Так, Near заявил о создании крупнейшей в мире открытой ИИ-модели на 1,4 триллиона параметров, которая будет в 3,5 раза больше текущей открытой модели Llama от Meta. Amazon задекларировал инвестиции в $110 миллионов в ИИ-исследования, стремясь снизить свою зависимость от Nvidia и выпускать собственные чипы. А Untether AI и Vertical Data объединили усилия, чтобы совершить революцию в модульных дата-центрах, ориентированных на искусственный интеллект.

И заслуживающая внимания новость с регуляторного поля: SEC призвала компании раскрыть влияние ИИ в годовых отчетах.

Обзор новостей за эту неделю

Near планирует создать крупнейшую в мире открытую ИИ-модель на 1,4 триллиона параметров, которая будет в 3,5 раза больше текущей открытой модели Llama от Meta

Near Protocol объявил амбициозный план создания крупнейшей в мире открытой искусственной интеллектуальной модели. Новая модель будет создана с помощью конкурентного краудсорсингового исследования и разработки от тысячи участников на новой платформе Near AI Research hub. Обучение и вычисления, требующие больших затрат, будут финансироваться через продажу токенов, сказал соучредитель Near Protocol Илья Полосухин.

"Это стоит около 160 миллионов долларов, что, очевидно, является большой суммой, но в криптомире это подъемные деньги", — сказал он.

Песня The Beatles "Now and Then", улучшенная ИИ, номинирована на две премии "Грэмми"

Хотя группа распалась 50 лет назад, Пол Маккартни в прошлом году решил использовать искусственный интеллект, чтобы создать "последнюю запись The Beatles". Маккартни не использовал эту технологию, чтобы воспроизвести своих покойных коллег Джона Леннона и Джорджа Гаррисона с помощью дипфейков. Он взял одну из демо-версий Леннона с 1978 года и использовал ИИ для очищения ее от плохого качества звука.

Пол Маккартни в прошлом году решил использовать ИИ, чтобы создать "последнюю запись The Beatles". Картинка сгенерирована на FLUX.1 от Black Forest Labs с помощью детального промпта без модификаций.

Искусственный интеллект помог воссоздать историческую церковь в Ватикане и выявить повреждения, невидимые для человеческого глаза.

Проект под названием La Basilica di San Pietro был разработан компанией Microsoft и Ватиканом в сотрудничестве с французским стартапом Iconem, специализирующимся на цифровом сохранении культурного наследия. В течение трех недель дроны, камеры и лазеры были использованы для создания более 400 000 подробных изображений, что позволило создать точную цифровую копию экстерьера и интерьера знаменитой базилики Святого Петра Ватикана, включая все мозаики, фрески и скульптуры. Анализ данных с помощью ИИ позволил выявить трещины и щели, невидимые для человеческого глаза, что предоставило важную информацию для реставрационных работ. ИИ также обнаружил ранее скрытые или потерянные мозаичные плитки и вскрыл орнаментированный потолок.

Alibaba выпустит ИИ-инструмент поиска для малого бизнеса в Европе и Америке

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba представил поисковик на основе искусственного интеллекта для малого бизнеса в Европе и Америке, чтобы помочь им находить поставщиков. Это попытка использовать технологию, подобную ChatGPT, для увеличения продаж. Первоначальные тесты показали, что намерения по покупке у бизнесов, которые использовали новый инструмент, выросли на 40% по сравнению с традиционными поисковыми системами, по словам Куо Чжана, президента Alibaba.com и вице-президента Alibaba International.

Amazon инвестирует $110 миллионов в ИИ-исследования, стремясь уменьшить свою зависимость от Nvidia и выпускать собственные чипы

AWS Trainium — специально разработанный чип для машинного обучения, предназначенный для задач глубинного обучения и инференса. Эта инвестиция будет способствовать исследованиям в области генеративного ИИ в университетах с использованием чипов Trainium. Программа под названием Build on Trainium предоставит исследователям возможность разрабатывать новые архитектуры ИИ, библиотеки машинного обучения и улучшать производительность масштабных распределенных UltraCluster Trainium от AWS — групп ИИ-акселераторов, работающих над сложными вычислительными задачами. "Программа охватывает широкий спектр исследований ИИ — от алгоритмических усовершенствований для повышения производительности акселераторов ИИ до исследований больших распределенных систем", — отметили в Amazon.

SEC призывает компании раскрыть влияние ИИ в годовых отчетах

Чиновники SEC будут внимательно следить за тем, какие детали американские компании предоставят инвесторам по поводу своего постоянного использования искусственного интеллекта или его быстрого развития. Хотя искусственный интеллект прямо не упоминается в правилах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), он все же может потребовать корпоративных раскрытий в финансовых отчетах — от описания бизнеса до рисков и обсуждения управления, отметила Сара Лоу, заместитель главного бухгалтера Департамента корпоративных финансов SEC .

Компании должны учесть, есть ли у них "основания для своих заявлений, чтобы обеспечить, что существенные раскрытия являются точными" и не "вводят в заблуждение инвесторов", отметила она.

Производитель чипов Advanced Micro Devices Inc подтвердил, что сокращает 4% своей глобальной рабочей силы в рамках смещения фокуса на применение ИИ

По состоянию на 30 декабря 2023 года AMD насчитывала около 26 000 сотрудников во всем мире, что свидетельствует о том, что более 1 000 работников потеряют работу. AMD достигла значительного прогресса в том, чтобы догнать своего конкурента в области производства AI-чипов – Nvidia Corp. Хотя базирующаяся в Санта-Кларе компания разочаровала последними квартальными результатами, ее графические процессоры следующего поколения привлекли значительное внимание в технической отрасли. В октябре группа представила свой новый флагманский графический процессор AMD Instinct MI325X, разработанный специально для центров обработки данных и применения искусственного интеллекта. Акции AMD упали примерно на 2% после новостей о сокращении штата.

Untether AI и Vertical Data объединяют усилия, чтобы совершить революцию в модульных дата-центрах, ориентированных на искусственный интеллект

Untether AI, лидер в сфере энергоэффективного ускорения работы ИИ, объявила о партнерстве с Vertical Data, известной своими передовыми инфраструктурными решениями, усиливающими вычислительные мощности на местах генерации данных. Это сотрудничество призвано усовершенствовать модульные и портативные решения для дата-центров, обеспечивая более быстрые, безопасные и высокоэффективные вычисления, управляемые искусственным интеллектом. Работая вместе, Untether AI и Vertical Data приближают высокопроизводительную обработку ИИ с низкой задержкой в места, где создаются критические данные, уменьшая задержки и повышая возможности принятия решений в реальном времени.

Apple готовится к новому наступлению в области искусственного интеллекта на рынке умного дома

Новый толчок к умному дому, вероятно, состоится в два этапа. В следующем году, согласно отчету Bloomberg, будет представлен шестидюймовый настенный экран от Apple, который будет действовать как "хаб" для контроля гаджетов в доме. В следующем году, по данным известного аналитика снабженческой цепи, на рынке появятся камеры для домашней безопасности под брендом Apple. Это был бы важнейший шаг Apple в сфере умного дома с момента запуска HomeKit – программного обеспечения для контроля гаджетов в доме через устройства Apple – десятилетие назад. Это также показало бы, что Apple стремится оборудовать ваш дом своим собственным оборудованием, а не только предоставлять способ подключения гаджетов других производителей.

Coca-Cola "убила" Санту с помощью рождественской рекламы, созданной ИИ

В этом году Coca-Cola полностью использовала искусственный интеллект для создания рождественской рекламы вместо того, чтобы пригласить актера на роль Санта Клауса. Компания заявляет, что ей пришлось адаптировать "Праздники приближаются" к "сегодняшним временам", однако в 15-секундном ролике все еще звучит та же привлекательная мелодия, как и в оригинале 1995 года.

Робот на базе искусственного интеллекта научился выполнять операции, наблюдая за работой врачей

Робот достиг медицинского прорыва, освоив хирургические навыки благодаря просмотру видео опытных врачей. Это открытие может революционизировать роботизированную хирургию, приближаясь к полностью автономным системам, способным выполнять сложные операции без вмешательства человека. Инновацию, разработанную исследователями из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета, поддерживает метод обучения с помощью имитации, позволяющей роботам учиться хирургическим техникам через наблюдение. В отличие от традиционных методов, где нужно подробно программировать каждое движение, обучение посредством имитации позволяет роботам учиться, просто наблюдая.

