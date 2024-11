AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (11-17 листопада)

Це був тиждень ШІ-масадопшну в різних галузях – від медицини до музикальної індустрії. Так, робот досяг медичного прориву, освоївши хірургічні навички завдяки перегляду відео досвідчених лікарів. Це відкриття може революціонізувати роботизовану хірургію. Apple готується до нового наступу в галузі штучного інтелекту на ринку розумного дому. Coca-Cola створила ШІ-Санту до Різдвяних свят, а Alibaba представила пошукову систему на основі штучного інтелекту для малого бізнесу в Європі та Америці, щоб допомогти їм знаходити постачальників.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Окрім цього, ми побачили важливі кроки провідних гравців, спрямованих на збільшення інфраструктурної потужності. Так, Near заявив про створення найбільшої в світі відкритої ШІ-моделі на 1,4 трильйона параметрів, яка буде в 3,5 рази більшою за поточну відкриту модель Llama від Meta. Amazon задекларував інвестиції у $110 мільйонів в ШІ-дослідження, прагнучи зменшити свою залежність від Nvidia та випускати власні чипи. А Untether AI та Vertical Data об’єднали зусилля, щоб здійснити революцію в модульних дата-центрах, орієнтованих на штучний інтелект.

І новина з регуляторного поля, яка заслуговує уваги: SEC закликала компанії розкрити вплив ШІ у річних звітах.

Огляд новин за цей тиждень

Near планує створити найбільшу в світі відкриту ШІ-модель на 1,4 трильйона параметрів, яка буде в 3,5 рази більшою за поточну відкриту модель Llama від Meta

Near Protocol оголосив амбітний план створення найбільшої у світі відкритої штучної інтелектуальної моделі. Нову модель створять за допомогою конкурентного краудсорсингового дослідження і розробки від тисячі учасників на новій платформі Near AI Research hub. Навчання і обчислення, які потребують великих витрат, будуть фінансуватися через продаж токенів, сказав співзасновник Near Protocol Ілля Полосухін.

«Це коштує близько 160 мільйонів доларів, що, очевидно, є великою сумою, але в криптосвіті це підйомні гроші», – сказав він.

Детальніше

Пісня The Beatles "Now and Then", покращена ШІ, номінована на дві премії "Греммі"

Хоча група розпалася 50 років тому, Пол Маккартні минулого року вирішив використати штучний інтелект, щоб створити "останній запис The Beatles". Маккартні не використовував цю технологію, щоб відтворити своїх покійних колег Джона Леннона та Джорджа Гаррісона за допомогою дипфейків. Натомість він взяв одну з демо-версій Леннона з 1978 року та використав ШІ для очищення її від поганої якості звуку.

Детальніше

Пол Маккартні торік вирішив використати ШІ, щоб створити "останній запис The Beatles". Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій

Штучний інтелект допоміг відтворити історичну церкву у Ватикані та виявити пошкодження, невидимі для людського ока

Проєкт під назвою La Basilica di San Pietro був розроблений компанією Microsoft та Ватиканом у співпраці з французьким стартапом Iconem, що спеціалізується на цифровому збереженні культурної спадщини. Протягом трьох тижнів дрони, камери та лазери були використані для створення понад 400 000 детальних зображень, що дозволило створити точну цифрову копію екстер’єру та інтер’єру знаменитої базиліки Святого Петра Ватикану, включаючи всі її мозаїки, фрески та скульптури. Аналіз даних за допомогою ШІ дозволив виявити тріщини та щілини, невидимі для людського ока, що надало важливу інформацію для реставраційних робіт. ШІ також виявив раніше приховані або втрачені мозаїчні плитки та розкрив орнаментовану стелю.

Детальніше

Alibaba випустить ШІ-інструмент пошуку для малого бізнесу в Європі та Америці

Китайський гігант електронної комерції Alibaba представив пошукову систему на основі штучного інтелекту для малого бізнесу в Європі та Америці, щоб допомогти їм знаходити постачальників. Це спроба використати технологію, подібну до ChatGPT, для збільшення продажів. Початкові тести показали, що наміри щодо купівлі у бізнесів, які використовували новий інструмент, зросли на 40% порівняно з традиційними пошуковими системами, за словами Куо Чжана, президента Alibaba.com та віце-президента Alibaba International.

Детальніше

Amazon інвестує $110 мільйонів в ШІ-дослідження, прагнучи зменшити свою залежність від Nvidia та випускати власні чипи

AWS Trainium — це спеціально розроблений чип для машинного навчання, призначений для задач глибинного навчання та інференсу. Ця інвестиція сприятиме дослідженням у сфері генеративного ШІ в університетах із використанням чипів Trainium. Програма, під назвою Build on Trainium, надасть дослідникам можливість розробляти нові архітектури ШІ, бібліотеки машинного навчання та покращувати продуктивність масштабних розподілених UltraCluster Trainium від AWS — груп ШІ-акселераторів, які працюють над складними обчислювальними завданнями. “Програма охоплює широкий спектр досліджень ШІ — від алгоритмічних удосконалень для підвищення продуктивності акселераторів ШІ до досліджень великих розподілених систем”, — зазначили в Amazon.

Детальніше

SEC закликає компанії розкрити вплив ШІ у річних звітах

Посадовці SEC уважно стежитимуть за тим, які деталі американські компанії нададуть інвесторам щодо свого постійного використання штучного інтелекту або його швидкого розвитку. Хоча штучний інтелект прямо не згадується у правилах Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), він все ж може вимагати корпоративних розкриттів у фінансових звітах — від опису бізнесу до ризиків та обговорення управління, зазначила Сара Лоу, заступник головного бухгалтера Департаменту корпоративних фінансів SEC.

Компанії повинні врахувати, чи мають вони “підстави для своїх заяв, щоб забезпечити, що суттєві розкриття є точними” і не “вводять в оману інвесторів,” зазначила вона.

Детальніше

Виробник чипів Advanced Micro Devices Inc підтвердив, що скорочує 4% своєї глобальної робочої сили в рамках зміщення фокуса на застосування ШІ

Станом на 30 грудня 2023 року, AMD мала близько 26 000 співробітників у всьому світі, що свідчить про те, що понад 1 000 працівників втратять роботу. AMD досягла значного прогресу в тому, щоб наздогнати свого конкурента в галузі виробництва AI-чипів — Nvidia Corp. Хоча компанія, що базується в Санта-Кларі, розчарувала останніми квартальними результатами, її графічні процесори наступного покоління привернули значну увагу в технічній галузі. У жовтні група представила свій новий флагманський графічний процесор AMD Instinct MI325X, розроблений спеціально для центрів обробки даних і застосування штучного інтелекту. Акції AMD впали приблизно на 2% після новин про скорочення штату.

Детальніше

Untether AI та Vertical Data об’єднують зусилля, щоб здійснити революцію в модульних дата-центрах, орієнтованих на штучний інтелект

Untether AI, лідер у сфері енергоефективного прискорення роботи ШІ, оголосила про партнерство з Vertical Data, відомою своїми передовими інфраструктурними рішеннями, які посилюють обчислювальні потужності на місцях генерації даних. Це співробітництво має на меті вдосконалити модульні та портативні рішення для дата-центрів, забезпечуючи більш швидкі, безпечні та високоефективні обчислення, керовані штучним інтелектом. Працюючи разом, Untether AI та Vertical Data наближають високопродуктивну обробку ШІ з низькою затримкою до місць, де створюються критичні дані, зменшуючи затримки та підвищуючи можливості прийняття рішень у реальному часі.

Детальніше

Apple готується до нового наступу в галузі штучного інтелекту на ринку розумного дому

Новий поштовх до розумного дому, ймовірно, відбудеться у два етапи. Наступного року, згідно зі звітом Bloomberg, буде представлено шестидюймовий настінний екран від Apple, який діятиме як “хаб” для контролю гаджетів у домі. Наступного року, за даними відомого аналітика постачальницького ланцюга, на ринку з’являться камери для домашньої безпеки під брендом Apple. Це був би найважливіший крок Apple у сфері розумного дому з моменту запуску HomeKit — програмного забезпечення для контролю гаджетів у домі через пристрої Apple — десятиріччя тому. Це також показало б, що Apple прагне обладнати ваш дім своїм власним обладнанням, а не лише надавати спосіб підключення гаджетів інших виробників.

Детальніше

Coca-Cola “вбила” Санту за допомогою різдвяної реклами, створеної ШІ

Цього року Coca-Cola повністю використала штучний інтелект для створення різдвяної реклами, замість того, щоб запросити актора на роль Санти Клауса. Компанія заявляє, що їй довелося адаптувати “Свята наближаються” до “сьогоднішніх часів”, проте у 15-секундному ролику все ще звучить та сама приваблива мелодія, як і в оригіналі 1995 року.

Детальніше

Робот на базі штучного інтелекту навчився виконувати операції, спостерігаючи за роботою лікарів

Робот досяг медичного прориву, освоївши хірургічні навички завдяки перегляду відео досвідчених лікарів. Це відкриття може революціонізувати роботизовану хірургію, наближаючись до повністю автономних систем, здатних виконувати складні операції без втручання людини. Інновацію, розроблену дослідниками з Університету Джонса Хопкінса та Стенфордського університету, підтримує метод навчання за допомогою імітації, що дозволяє роботам навчатися хірургічних технік через спостереження. На відміну від традиційних методів, де потрібно детально програмувати кожен рух, навчання за допомогою імітації дозволяє роботам вчитися, просто спостерігаючи.

Детальніше

Щоденні ШІ-новини – на каналі https://t.me/ai4futuremag