Google интегрирует Gemini Nano в смартфоны Pixel 8 и 8a

В новом обновлении программного обеспечения для линейки Pixel компания Google привносит ряд новых и улучшенных функций, расширяя возможности искусственного интеллекта и повышая удобство использования.

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Об этом сообщает Engadget.

Главной новинкой становится добавление генеративной модели ИИ Gemini Nano на Pixel 8 и Pixel 8a. Ранее она была доступна только на Pixel 8 Pro. Сначала функция будет являться опцией для разработчиков, которую можно включить в настройках устройства.

Приложение Recorder также получает расширенные возможности благодаря ИИ. Pixel 8, 8 Pro и 8a записи будут иметь более подробные итоги, а пользователи смогут экспортировать стенограммы в текст или Google Docs.

Обновление позволит подключать Pixel 8a, 8 и 8 Pro к внешним дисплеям через USB-C для просмотра мультимедиа. А на Pixel Fold и старших моделях можно выбирать объектив камеры во время фотосъемки.

Кроме того, функция обратного поиска номеров теперь интегрирована в журнал вызовов на Pixel 6 и более новых. Эти устройства также будут автоматически определять лучший момент для фото в HDR+.

Часы Pixel Watch 2 также получат некоторые обновления, включая функцию распознавания автомобильных аварий и возможность в этом случае вызвать помощь.

"Если ваше устройство обнаружит, что вы могли попасть в серьезную автомобильную аварию, он спросит, с вами ли все в порядке. Если вы не отвечаете или вам нужна помощь, оно может связаться с экстренными службами вместо вас, известит ваши контакты и предоставит им ваше местонахождение в реальном времени", - говорится в сообщении.

Другие обновления включают улучшение системы обнаружения падений и доступ к PayPal через Google Wallet на обоих поколениях Pixel Watch.

Устройства Wear OS 3+ получат более удобный доступ к Google Home для управления умным домом. А на планшетах Pixel в док-режиме расширены уведомления от дверных звонков Nest.

Добавим, в начале мая Google официально представила долгожданный Pixel 8a в преддверии ежегодной конференции Google I/O 2024. Новый бюджетный смартфон появился в продаже 14 мая по стартовой цене $499.

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать не только обновления, но и аппаратную поддержку в течение семи лет .

Источник фото: ua.depositphotos.com