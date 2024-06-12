Google інтегрує Gemini Nano в смартфони Pixel 8 та 8a

У новому оновленні програмного забезпечення для лінійки Pixel компанія Google привносить низку нових і покращених функцій, розширюючи можливості штучного інтелекту та підвищуючи зручність використання.

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Про це повідомляє повідомляє Engadget.

Головною новинкою стає додавання генеративної моделі ШІ Gemini Nano на Pixel 8 та Pixel 8a. Раніше вона була доступна лише на Pixel 8 Pro. Спочатку функція буде опцією для розробників, яку можна ввімкнути в налаштуваннях пристрою.

Додаток Recorder також отримує розширені можливості завдяки ШІ. На Pixel 8, 8 Pro та 8a записи матимуть більш детальні підсумки, а користувачі зможуть експортувати стенограми в текст чи Google Docs.

Оновлення дозволить підключати Pixel 8a, 8 та 8 Pro до зовнішніх дисплеїв через USB-C для перегляду мультимедіа. А на Pixel Fold і старших моделях можна вибирати об'єктив камери під час фотозйомки.

Окрім цього, функція зворотного пошуку номерів тепер інтегрована в журнал викликів на Pixel 6 і новіших. Ці пристрої також автоматично визначатимуть найкращий момент для фото в HDR+.

Годинник Pixel Watch 2 також отримає деякі оновлення, включаючи функцію розпізнавання автомобільних аварій та можливість в цьому випадку викликати допомогу.

"Якщо ваш пристрій виявить, що ви могли потрапити в серйозну автомобільну аварію, він запитає, чи з вами все гаразд. Якщо ви не відповідаєте або вам потрібна допомога, він може зв’язатися з екстреними службами замість вас, сповістить ваші контакти та надасть їм ваше місцезнаходження в реальному часі", - йдеться в повідомленні.

Інші оновлення включають покращення системи виявлення падінь і доступ до PayPal через Google Wallet на обох поколіннях Pixel Watch.

Пристрої Wear OS 3+ матимуть зручніший доступ до Google Home для керування розумним будинком. А на планшетах Pixel у док-режимі розширені сповіщення від дверних дзвінків Nest.

Додамо, на початку травня Google офіційно представила довгоочікуваний Pixel 8a напередодні щорічної конференції Google I/O 2024. Новий бюджетний смартфон з'явився у продажу 14 травня за стартовою ціною $499.

Окрім цього, Смартфони Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть не лише оновлення, а й апаратну підтримку протягом семи років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com