Против разработчика ChatGPT могут подать первый иск о клевете чат-бота

Мэр одного из австралийских районов Брайан Худ заявил, что может подать в суд на компанию OpenAI, если она не исправит ложную информацию своего чата ChatGPT о том, что чиновник отсидел в тюрьме за взяточничество. Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновника, в ноябре 2022 года он был озабочен своей репутацией, когда ему сообщили, что ChatGPT ошибочно назвал его виновным в коррупционном скандале, связанном с филиалом Резервного банка Австралии в начале 2000-х годов.

Адвокаты Худа заявили, что тот действительно работал на дочернюю компанию банка, но был тем, кто сообщал властям о выплате взяток иностранным чиновникам для получения контрактов на печать валюты, и ему никогда не предъявляли обвинений в преступлении.

Юристы заявили, что они направили OpenAI письмо с беспокойством 21 марта. Компании дали 28 дней, чтобы исправить ошибки относительно их клиента, в противном случае может быть подан иск о клевете.

Как отмечает Reuters, если Худ подаст в суд, это будет первый случай иска против владельца ChatGPT за заявления, сделанные искусственным интеллектом.

Джеймс Нотон, партнер юридической фирмы Худа Gordon Legal, пояснил, что австралийский мэр является выборным лицом, поэтому для него важно, если люди в его сообществе получат доступ к этой информации. Потенциальный иск будет касаться создания у пользователей ChatGPT ошибочного ощущения точности информации из-за отсутствия сносок.

Также он добавил, что австралийские выплаты за ущерб, связанный с клеветой, обычно не превышают 400 000 австралийских долларов (269 360 долларов США). Худ не знает точного количества людей, которые получили доступ к ложной информации о нем (это определяет размер выплаты), но, по словам Нотона, характер заявлений был достаточно серьезным, чтобы он мог потребовать более 200 000 австралийских долларов.

Напомним, чатбот ChatGPT, разрабатываемый компанией OpenAI, стал популярным благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. Однако технология не всегда генерирует достоверную информацию.

Параллельно звучат призывы к введению ограничений вокруг ChatGPT. Американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, которые мощнее GPT-4 – последней версии технологии, способной выполнять творческие запросы пользователей, такие как составление песен, а также принимать изображения как входные данные. Подписанты предлагают создать протоколы безопасности для таких проектов.

Вслед за ними одна из американских адвокационных групп попросила Федеральную торговую комиссию США остановить выпуск новых коммерческих версий GPT-4. Организация считает систему предвзятой и рисковой для конфиденциальности и общественной безопасности.