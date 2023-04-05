Проти розробника ChatGPT можуть подати перший позов про наклеп чатбота

Мер одного з австралійський районів Браян Гуд заявив, що може подати до суду на компанію OpenAI, якщо вона не виправить неправдиву інформацію свого чатботу ChatGPT про те, що чиновник відсидів у в’язниці за хабарництво. Про це повідомляє Reuters.

За словами чиновника, в листопаді 2022 року він був стурбований своєю репутацією, коли йому повідомили, що ChatGPT помилково назвав його винним в корупційному скандалі, пов'язаному з філією Резервного банку Австралії на початку 2000-х років.

Адвокати Гуда заявили, що той дійсно працював на дочірню компанію банку, але він був тим, хто сповіщав владу про виплату хабарів іноземним чиновникам для отримання контрактів на друк валюти, і йому ніколи не пред'являли звинувачень у злочині.

Юристи заявили, що вони надіслали OpenAI лист із занепокоєнням 21 березня. Компанії дали 28 днів, щоб виправити помилки щодо їхнього клієнта, в іншому випадку може бути подано позов про наклеп.

Як зауважує Reuters, якщо Гуд подасть до суду, це буде перший позов проти власника ChatGPT за заяви, зроблені штучним інтелектом.

Джеймс Нотон, партнер юридичної фірми Гуда Gordon Legal, пояснив, що австралійський мер є виборною особою, тому для нього має значення, якщо люди в його спільноті отримають доступ до цієї інформації. Потенційний позов стосуватиметься створення в користувачів ChatGPT помилкового відчуття точності інформації через відсутність виносок.

Також він додав, що австралійські виплати за збитки, пов’язані з наклепом, зазвичай не перевищують 400 000 австралійських доларів (269 360 доларів США). Гуд не знає точної кількості людей, які отримали доступ до неправдивої інформації про нього (це визначає розмір виплати), але, за словами Нотона, характер заяв був достатньо серйозним, щоб він міг вимагати понад 200 000 австралійських доларів.

Нагадаємо, чатбот ChatGPT, який розробляє компанія OpenAI, став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити. Однак технологія не завжди генерує достовірну інформацію.

Паралельно лунають заклики до запровадження обмежень навколо ChatGPT. Американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей підписали лист, у якому запропонували ввести шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за GPT-4 – крайньої версії технології, яка здатна виконувати творчі запити користувачів, такі як складання пісень, а також приймати зображення як вхідні дані. Підписанти пропонують створити протоколи безпеки для таких проєктів.

Слідом за ними одна з американських адвокаційних груп попросила Федеральну торгову комісію США зупинити випуск нових комерційних версій GPT-4. Організація вважає систему упередженою й ризиковою для конфіденційності та громадської безпеки.