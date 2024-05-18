TikTok тестирует загрузку 60-минутного видео

TikTok тестирует возможность пользователей скачивать 60-минутные видео. Эта функция доступна для ограниченной группы пользователей на отдельных рынках и TikTok говорит, что нет ближайших планов сделать эту функцию широко доступной.

Об этом сообщили в компании TechCrunch.

Эта функция знаменует собой изменение оригинального формата TikTok, позволяющего пользователям загружать только 15-секундные видео во время запуска, но TikTok увеличил этот лимит за последние несколько лет.

Несмотря на то, что компания приобрела популярность благодаря своему формату короткого видео, она медленно охватывает длинноформатный контент, чтобы преодолеть одного из своих крупнейших конкурентов – YouTube.

TikTok отмечает, что авторы часто создают истории из нескольких частей, приглашая зрителей просмотреть вторую (или больше) часть. Однако платформа часто получает запросы от создателей, которые требуют больше времени для таких вещей, как кулинарные демонстрации, уроки красоты, учебные планы, комедийные скетчи и т.д.

Сообщается, что цель увеличенного ограничения времени – дать создателям возможность экспериментировать с новыми или расширенными типами контента с большей гибкостью, что делает TikTok еще более прямым конкурентом YouTube.

Расширенный временной предел также может позволить публиковать новый тип контента на TikTok, то есть полные эпизоды телешоу. К примеру, в 2023 году сервис Peacock разместил в TikTok первый выпуск сериала Killing It, разбив его на пять частей. Теперь стримингам не придется прерывать эпизоды.

TechCrunch пишет, что не все будут заинтересованы в просмотре более длинного контента на TikTok, но компания стремится улучшить впечатление от просмотра для пользователей, смотрящих долгосрочный контент. К примеру, компания тестировала горизонтальный полноэкранный режим и миниатюры для очистки видео.

Тем не менее, неизвестно, планирует ли TikTok широко запустить опцию загрузки 60-минутного видео.

Напомним, в мае губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий работу TikTok на территории штата. Этот шаг стал первым случаем в США, когда целый штат запретил популярную соцсеть. TikTok со своей материнской компанией ByteDance оспаривают в федеральном суде США закон, который может привести к продаже соцсети американской компании или ее запрету

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