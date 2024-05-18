TikTok тестує завантаження 60-хвилинного відео

TikTok тестує можливість користувачів завантажувати 60-хвилинні відео. Ця функція доступна для обмеженої групи користувачів на окремих ринках і TikTok каже, що не має найближчих планів зробити цю функцію широко доступною.

Про це повідомили у компанії TechCrunch.

Ця функція знаменує собою зміну оригінального формату TikTok, який дозволяв користувачам завантажувати лише 15-секундні відео під час запуску, але TikTok збільшив цей ліміт протягом останніх кількох років.

Незважаючи на те, що компанія здобула популярність завдяки своєму формату короткого відео, вона повільно охоплює довгоформатний контент, щоб здолати одного зі своїх найбільших конкурентів - YouTube.

TikTok зазначає, що творці часто створюють історії з кількох частин, запрошуючи глядачів переглянути другу (або більше) частину. Проте платформа часто отримує запити від творців, які потребують більше часу для таких речей, як кулінарні демонстрації, уроки краси, навчальні плани, комедійні скетчі тощо.

Повідомляється, що мета збільшеного обмеження часу — дати творцям можливість експериментувати з новими або розширеними типами контенту з більшою гнучкістю, що робить TikTok ще більш прямим конкурентом YouTube.

Розширений часовий ліміт також може дозволити публікувати новий тип контенту на TikTok, тобто повні епізоди телешоу. Наприклад, у 2023 році сервіс Peacock розмістив у TikTok перший випуск серіалу Killing It, розбивши його на п'ять частин. Тепер стримінгам не доведеться переривати епізоди.

TechCrunch пише, що не всі будуть зацікавлені в перегляді довшого контенту на TikTok, але компанія прагне покращити враження від перегляду для користувачів, які дивляться довгостроковий контент. Наприклад, компанія тестувала горизонтальний повноекранний режим і мініатюри для очищення відео.

Проте, наразі не відомо чи планує TikTok широко запустити опцію завантаження 60-хвилинного відео.

Нагадаємо, в травні губернатор американського штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон, який забороняє роботу TikTok на території штату. Цей крок став першим випадком в США, коли цілий штат заборонив популярну соцмережу. TikTok зі своєю материнською компанією ByteDance оскаржують у федеральному суді США закон, який може призвести до продажу соцмережі американській компанії або до її заборони

Джерело фото: ua.depositphotos.com