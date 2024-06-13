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Х делает лайки частными во избежание "неправильного поведения"
Соцсеть Х (бывший Twitter) объявила об изменении политики по поводу лайков - теперь они станут частными для пользователей.
Об этом сообщается на официальной странице платформы.
По словам представителей Х, публичные лайки побуждают людей к неправильному поведению, поскольку многие пользователи избегают ставить "лайк" на определенный контент из-за опасений мести "троллей" или риска повредить своему имиджу.
"В скором времени вы сможете поставить лайк, не беспокоясь о том, кто это может увидеть", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В то же время в Х напоминают, что чем больше публикаций пользователи лайкают, тем лучше алгоритмы смогут подстраиваться под их интересы и персонализировать ленту.
Скрытие количества лайков от других является попыткой создать более безопасную и комфортную среду в соцсети. Такое новшество может способствовать большей открытости пользователей и уменьшить влияние троллинга.
Когда именно функция частных лайков заработает в Х, пока не уточняется. Однако ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшее время.
Напомним, недавно в соцсети Х разрешили делиться с согласия контентом сексуального характера при условии, что он будет обозначен и не будет главным изображением профиля или баннером.
Кроме того, X внедрила аудио- и видеозвонки для пользователей, не имеющих платной подписки Premium. Пользователи также смогут получать звонки от всех пользователей программы. Те, кто хочет воспользоваться данной функцией, смогут найти ее в настройках сообщений приложения.
Источник фото: ua.depositphotos.com