Х робить лайки приватними для уникнення "неправильної поведінки"

Соцмережа Х (колишній Twitter) оголосила про зміну політики щодо лайків - тепер вони стануть приватними для користувачів.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці платформи.

За словами представників Х, публічні лайки спонукають людей до неправильної поведінки, оскільки багато користувачів уникають ставити лайки на певний контент через побоювання помсти "тролів" або ризик зашкодити своєму іміджу.

"Незабаром ви зможете поставити лайк, не турбуючись про те, хто це може побачити", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Х нагадують, що чим більше публікацій користувачі лайкають, тим краще алгоритми зможуть підлаштовуватися під їхні інтереси та персоналізувати стрічку.

Приховування кількості лайків від інших є спробою створити безпечніше та комфортніше середовище в соцмережі. Таке нововведення може сприяти більшій відкритості користувачів та зменшити вплив тролінгу.

Коли саме функція приватних лайків запрацює в Х, наразі не уточнюється. Однак очікується, що зміни набудуть чинності найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережі Х дозволили ділитися за згодою контентом сексуального характеру, за умови, що він буде позначеним й не буде головним зображенням профілю чи банером.

Окрім цього, X впровадила аудіо- та відеодзвінки для користувачів, які не мають платної підписки Premium. Користувачі тепер також зможуть отримувати дзвінки від усіх користувачів програми. Ті, хто хоче скористатися даною функцією, зможуть знайти її в налаштуваннях повідомлень програми.

Джерело фото: ua.depositphotos.com