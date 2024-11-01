AI4Future: Главные ИИ-новости недели (28 октября – 3 ноября)

На этой неделе произошли очень важные события, означающие переход рынка ИИ в стадию определенной зрелости, включая регуляторную.

Первый тренд – осознание и фиксация проблемы загрязнения окружающей среды через ИИ. Так, команда урбанистических экологов из Института городской среды Китайской академии наук в сотрудничестве с коллегами из Университета Райхмана в Израиле оценили объемы отходов как результат развития ИИ (в частности, оборудование, которое выйдет из применения и потребует утилизации), которые будут образованы в ближайшие годы через внедрение генеративных ИИ-моделей. По их оценкам, развитие генеративного ИИ может создать миллионы тонн электронных отходов к концу десятилетия. Поэтому тема ESG в сфере ИИ становится суперактуальной.

Второй очень важный тренд – это идентификация контента, сгенерированного ИИ. На фоне беспокойства по поводу возможных злоупотреблений ИИ-контентом Google открыл доступ к своему инструменту SynthID для добавления водяных знаков в текст, созданный искусственным интеллектом. Это означает, что теперь можно будет видеть, какой текст был сгенерирован ИИ, даже если он был сохранен много раз в других приложениях и программах.

И третий важный тренд – развитие поисковых функций в открытых системах ИИ. Так, Meta создает поисковую систему на основе искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от Google и Bing. А ChatGPT теперь сможет прорабатывать поисковые запросы в интернете гораздо лучше, чем раньше. Теперь можно получить быстрые актуальные ответы со ссылками на релевантные источники в сети, для чего раньше нужно было использовать поисковую систему. Чтобы дать пользователям такую возможность, OpenAI выстраивает взаимодействие с владельцами контента.

Также очень важно было подведение итогов администрацией Байдена-Харрис о проделанной работе. Год назад президент Байден подписал исторический указ об искусственном интеллекте, направленный на обеспечение лидерства США в развитии и контроле ИИ. За это время было реализовано более 100 действий по управлению рисками ИИ, защите безопасности и конфиденциальности американцев, поддержке инноваций и конкуренции, что говорит о начале периода зрелости ИИ-регулирования.

Обзор новостей за эту неделю

Google теперь позволит всем разработчикам доступ к инструменту водяных знаков SynthID Text для идентификации и обозначения текста, сгенерированного ИИ

На фоне беспокойства по поводу возможных злоупотреблений AI-контентом Google открывает доступ к своему инструменту SynthID для добавления водяных знаков в текст, созданный искусственным интеллектом. Это станет важным шагом для рекламодателей и издателей, которые смогут повысить прозрачность контента.

Google объявила, что сделает свою технологию для водяных знаков в AI-тексте доступной для всех разработчиков, чтобы решить проблему растущего недоверия к подлинности AI-контента. Для рекламодателей и издателей, для которых доверие потребителей имеет ключевое значение, это изменение может быть особенно полезным.

Инструмент SynthID Text позволяет разработчикам встраивать невидимые водяные знаки в сгенерированный текст AI, которые остаются эффективными даже после дальнейших изменений или перефразирования. Эта технология может помочь отличить тексты, написанные людьми, от текстов, созданных искусственным интеллектом, что является важным шагом для повышения прозрачности в генеративном AI.

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Исследователи заявляют, что инструмент для транскрипции на основе искусственного интеллекта, используемого в больницах, придумывает то, чего никто не говорил

Техногигант OpenAI рекламировал свой инструмент транскрипции на основе искусственного интеллекта под названием Whisper как имеющий почти "человеческий уровень надежности и точности". Но у Whisper есть серьезный недостаток: он склонен придумывать части текста или даже целые предложения, о чем свидетельствуют интервью с более чем десятком программистов, разработчиков и ученых. Эти эксперты отметили, что некоторые из вымышленных текстов — известные в индустрии как "галюцинации" — могут содержать расистские комментарии, насильственную риторику и даже мнимые медицинские процедуры.

Эксперты отмечают, что такие выдумки проблемны, ведь Whisper используется во многих отраслях по всему миру для перевода и транскрипции интервью, создания текста в популярных потребительских технологиях и генерирования субтитров для видео.

Еще большее беспокойство вызывает спешка медицинских центров использовать инструменты на основе Whisper для транскрипции консультаций пациентов с врачами, несмотря на предостережение OpenAI, что этот инструмент не следует использовать в "высокорисованных сферах".

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NHS запустит искусственный интеллект для радиологии в 10 медицинских трастах. Новое партнерство предоставит доступ к более чем 75 решениям на базе ИИ, одобренным регулятором, на единой платформе и ускорит развитие обучающих ИИ-инициатив в системе здравоохранения

Сотрудничество между Центром искусственного интеллекта для здравоохранения на основе ценности, Королевским колледжем Лондона и Трастами национальной службы здоровья (NHS) Гая и Сент-Томаса, направленное на ускорение внедрения ИИ в радиологии, началось с партнерства с компанией Deepc для обеспечения доступа для шести трастов NHS.

Как отмечают в компании Deepc, являющейся поставщиком операционной системы ИИ, примерно 133 000 сканирований проводятся ежедневно в Великобритании, но NHS сталкивается с дефицитом клинических радиологов, которые могли бы анализировать эти изображения. Задержки оказывают непосредственное влияние на результаты для пациентов, в частности продлевают время пребывания в больнице и повышают риск серьезных осложнений.

Хотя ИИ для радиологии уже давно используется для увеличения количества сканирований, которые системы здравоохранения могут анализировать, а также для повышения точности диагностики, мало кто из пациентов NHS воспользовался этим, поскольку внедрение ИИ в клинических условиях было слишком дорогостоящим и технически сложным, особенно с учетом устаревших ИТ-систем, отмечает компания.

Deepc объявила, что немедленно предоставит доступ к шести начальным сайтам NHS и обеспечит перегруженные радиологические отделения доступом к более чем 75 одобренным регулятором инструментам ИИ.

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Meta создает поисковую систему на основе искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от Google и Bing

Meta Platforms (META.O) работает над поисковиком на базе искусственного интеллекта, стремясь снизить зависимость от Google от Alphabet (GOOGL.O) и Bing от Microsoft (MSFT.O), сообщило The Information в понедельник.

Сегмент поисковых систем на базе ИИ набирает обороты, и разработчики ChatGPT с OpenAI, Google и Microsoft соревнуются за доминирование на этом быстрорастущем рынке.

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Развитие генеративного ИИ может создать миллионы тонн электронных отходов к концу десятилетия, говорится в исследовании.

Команда урбанистических экологов из Института городской среды Китайской академии наук в сотрудничестве с коллегами из Университета Райхмана в Израиле попыталась оценить объемы электронных отходов, которые будут образованы в ближайшие годы через внедрение генеративных ИИ-моделей.

В своем исследовании, опубликованном в Nature Computational Science, группа попыталась подсчитать все платы, батареи и другие электронные компоненты, используемые для работы генеративных ИИ-моделей, которые, в конце концов, потеряют свою актуальность.

С развитием генеративного ИИ, такого как ChatGPT, растет и потребность в поддерживающем их оборудовании. ИИ-модели обычно работают на специализированных графических процессорах, подключенных к специальным компьютерам, расположенным в центрах обработки данных и серверных фермах, и их количество значительно. К сожалению, все это оборудование имеет ограниченный срок службы. В новом исследовании команда пыталась оценить общее количество электронных отходов, которые будут образованы к концу этого десятилетия.

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Год назад президент Байден подписал исторический указ об искусственном интеллекте, направленный на обеспечение лидерства США в развитии и контроле ИИ. За это время администрация Байдена-Харрис реализовала более 100 действий по управлению рисками ИИ, защите безопасности и конфиденциальности американцев, поддержке инноваций и конкуренции

Среди ключевых достижений — создание Национального института безопасности ИИ, подготовка инструкций по управлению рисками ИИ и запуск проекта Национального AI Research Resource для поддержки исследований. Кроме того, федеральные агентства усилили защиту критической инфраструктуры и права работников от возможных негативных последствий ИИ. Также утверждены принципы справедливости, безопасности и ответственности в использовании ИИ в сфере здравоохранения и образования.

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Акции Microsoft выросли благодаря рекордным прибылям от искусственного интеллекта

Прибыли Microsoft за третий календарный квартал 2024 года стали самыми крепкими за всю пятидесятилетнюю историю компании. Компания получает подъем благодаря новому поколению технологических инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта.

В отчете о доходах, обнародованном в среду после обеда, Microsoft сообщила о рекордных $3,30 прибыли на акцию и чистом доходе в $24,7 миллиарда, что превзошло средние прогнозы аналитиков в $3,10 на акцию и $23,2 миллиарда чистой прибыли, согласно с данными FactSet.

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Европейская комиссия просмотрит запланированное приобретение Nvidia за $700 миллионов компании Run Labs Ltd, израильского стартапа, специализирующегося на управлении рабочими нагрузками искусственного интеллекта

Это решение было принято после того, как итальянская конкурентная служба обозначила соглашение как потенциально рисковое, воспользовавшись национальными полномочиями по запросу проверки на уровне ЕС. Обращение к Комиссии отражает обеспокоенность Италии относительно того, что это соглашение может повлиять на конкуренцию на рынках, где работают как Nvidia, так и Run Labs. Run Labs специализируется на технологии управления рабочими нагрузками ИИ, что делает ее стратегическим приобретением для лидера в области аппаратного обеспечения на базе GPU для ИИ. Решение Комиссии рассмотреть запрос Италии подчеркивает важность сохранения конкурентного баланса в секторе искусственного интеллекта.

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ChatGPT теперь может искать в интернете гораздо лучше, чем раньше

Теперь можно получить быстрые актуальные ответы со ссылками на релевантные источники в сети, для чего раньше нужно было использовать поисковую систему. Это сочетает преимущества интерфейса природного языка с ценностью актуальных спортивных результатов, новостей, биржевых котировок и другой информации.

ChatGPT будет выбирать, искать ли в интернете в зависимости от вашего запроса, или вы можете вручную выбрать поиск, нажав иконку поиска.

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