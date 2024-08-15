Buy Me a Coffee меняет планы: названа новая дата прекращения работы с Payoneer, блокировка Wise отменяется

Популярный сервис донатов Buy Me a Coffee переносит дату прекращения поддержки платежной системы Payoneer на 1 ноября и сохраняет возможность вывода средств через Wise. Об этом сервис написал Х.

"Для уточнения мы продолжаем выплаты украинским авторам на Buy Me a Coffee. Мы прекратим поддержку Payoneer до 1 ноября, но продолжим предлагать Wise как способ выплат для украинцев", — говорится в сообщении Buy Me a Coffee у Х.

Изначально отключение Payoneer и Wise планировалось на 14 августа 2024 года.



Напомним, ранее компания Buy Me a Coffee заявляла, что прекращает поддержку платежных систем Wise и Payoneer, которыми пользовались украинцы для вывода средств, из-за их "несовместимости" с будущими функциями сервиса, такими как поддержка местной валюты, автоматические выплаты и т.д.

"Мы понимаем, что это изменение влияет на такие страны как Украина, и хотим заверить вас, что это было ненамеренно", — сообщали в Buy Me a Coffee.

Как вывести деньги из Buy Me a Coffee

Минимальная сумма вывода средств на Buy Me a Coffee – 10 долларов. Для вывода средств необходимо перейти в раздел "Payouts" — "Withdraw" — "Direct Bank Deposit" — "Setup Bank Deposit" и указать реквизиты счета Payoneer, Wise или Stripe.

Снять деньги с Payoneer можно двумя способами – через кассу в банке или на банковский счет через мобильные приложения банков ПриватБанк, Monobank, ПУМБ, Абанк.

С Wise вывести средства можно на счет любого украинского банка. Для этого в профиле Wise нужно нажать "Отправить деньги", выбрать валюту и заполнить реквизиты получателя (номер карты или банковского счета).

Комиссия по Wise составляет от 1% до 2,5%, если сумма свыше 200 евро – дополнительно 1,75%.